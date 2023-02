St. Louis CITY SC quiere ser el mejor club de expansión en su año debut de MLS

Pero la tarea de St. Louis CITY SC no será nada fácil. Los liderados por el entrenador Bradley Carnell buscarán apenas ser el octavo equipo de expansión en avanzar a Playoffs en su año de presentación y confían en poder emular lo hecho por Chicago Fire en 1998, que en su año de debut se alzó con el doblete, MLS Cup y US Open Cup, algo que no se ha vuelto a repetir. ¿Lo logrará?