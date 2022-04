SJ Earthquakes anuncia plan para un nuevo centro de entrenamiento

Los planes para la contrucción de un complejo de fútbol de última generación abarcarían a unos 34 acres de tierra no desarrollada e incluirían un centro de entrenamiento de entre 35 mil y 40 mil pies cuadrados que albegaría al primer equipo de San Jose Earthquakes en la MLS, los Earthquakes II (MLS NEXT Pro), y los equipos juveniles de la academia (MLS NEXT). También incluiría a 10 canchas de máxima calidad para los Quakes y seis de uso exclusivo para el público.