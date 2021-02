Estos son los finalistas de la Clase 2021 del Salón de la Fama

Otros son el entrenador en jefe de Austin FC Josh Wolff , el entrenador asistente del Real Salt Lake Pablo Mastroeni y la entrenadora de la academia New England Revolution Shalrie Joseph , así como el director de la academia de LA Galaxy (operaciones de fútbol) Kevin Hartman y el miembro de la oficina central de Columbus Crew SC , Frankie Hejduk . Un punto culminante adicional es el ex defensa del seleccionado Oguchi Onyewu , quien cerró su carrera como jugador con el Philadelphia Union .

Desde la boleta de veteranos, surgen conexiones de la MLS con las ex estrellas del D.C. United, Marco Etcheverry y Jaime Moreno. También está el ex mediocampista estrella del Revolution Steve Ralston, el locutor de los New York Red Bulls Shep Messing y el ex defensa de USMNT y MLS Tony Sanneh.