Phil Neville: "En Inter Miami CF amamos a Rodolfo Pizarro"

La derrota del pasado fin de semana en su visita a Chicago Fire FC todavía duele en el campamento de Inter Miami . "En este club de fútbol tenemos que manejarnos con los niveles más altos, cada semana, cada día, cada partido. No estamos felices con las inconsistencias del momento", expresó el jueves el entrenador Phil Neville en conferencia de prensa.



"No estaba bajo ninguna ilusión cuando vine a este club y supe lo que se espera de este equipo, y todavía no estamos al nivel necesario para que este equipo vaya adonde quiere ir. Todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad en eso", agregó. "El partido del sábado (8 pm ET / ESPN+) nos brinda la oportunidad de corregir las cosas, de comenzar a construir un nuevo impulso, en un estadio completamente lleno".