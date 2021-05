No obstante, el entrenador del equipo Gary Neville indicó este jueves que el jugador entrenó con normalidad e intentó aclarar los rumores que apuntan a una mala relación entre el inglés y el mexicano después de enviarlo a la banca durante el juego ante Cincinnati .

"Solo por el hecho de que lo hice descansar por un partido en particular, no quiero que nadie piense, especialmente él, que no es una parte importantísima de mis planes. Lo es", indicó.