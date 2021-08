Rodolfo Pizarro, y el duelo ante Liga MX: "Es un poco raro estar de este lado"

Nani reflexionó también sobre las ausencias de las figuras mexicanas máximas de la liga: 'Chicharito' Hernández y Carlos Vela. " Javier Hernández es un excompañero de Manchester United. Jugamos hace ya muchos años, tuvimos momentos muy lindos. Era una opotunidad para vernos y hablarnos. Pero infelizmente no pudo estar aquí. Espero que se recupere pronto, porque es un excelente jugador y una excelente persona. Hace falta a la liga. Carlos Vela también demostró lo importante que es. Infelizmente este año tuvo algunas molestias y no pudo estar aquí. Pero tengo mucho aprecio por ellos. Sería bueno que estuvieran aquí, pero infelizmente no pueden. Ya van a haber otras oportunidades".