Jugador de Inter Miami CF deja campamento de la selección de Chile

"Gracias a los fanáticos, jugadores, entrenadores y personal de La Roja por la cálida bienvenida, ya que tuve el honor de unirme al campamento de la selección nacional", escribió Robinson en una publicación de Instagram el miércoles por la noche. "Realmente disfruté entrenar contigo y me siento muy agradecido por lo bien que me han tratado. En este momento, he decidido regresar al sur de Florida para tomarme un tiempo para procesar mi lealtad internacional mientras ayudo al Inter Miami CF a avanzar hacia los playoffs".