'Keano' con ganas de regresar a la MLS como entrenador

El temible delantero irlandés hizo historia en su momento, y no descarta volver a hacerla nuevamente, ahora como técnico. “Es algo de lo que hablamos como familia. Por supuesto, depende de dónde me lleve mi carrera como entrenador. Si me lleva a la MLS, eso sería genial”, dijo Keane en una entrevista publicada en Fútbol with Grant Wahl.