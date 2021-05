New England a la cima de la Conferencia Este con gol del talismán polaco

El campeón de la MLS se metía en casa de New England quien buscaba apoderarse de la cima de la Conferencia Este. El vigente monarca de la liga norteamericana, tras haber revelado su nuevo escudo a media semana, no solo llegaba con un arranque lento en la temporada, sino también con muy poco gol. Y para sumarle a su sequía, Lucas Zelarayán no jugó por una lesión categorizada de menor.