Las razones por las cuales el Galaxy de Chicharito cayó ante el LAFC de Vela

Se confió en que Douglas Costa fuera el de final de campaña y no lo gris que fue a lo largo de ella donde ni siquiera fue un titular indiscutible. La apuesta evidentemente no salió, ya que el brasileño no peso en el partido. La actuación de Costa aunada a la de Riqui, no favorecieron a hombres de área como Chicharito, quien prácticamente no tuvo opciones claras.