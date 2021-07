"¿Quién está listo?" celebra el verano de MLS con un nuevo capítulo de "Nuestro Soccer"

La campaña de marca "Nuestro Soccer", producida por THE FADER y Cornerstone, agencia creativa de MLS, debutó en 2018 con el rapero y seguidor de Atlanta United FC 2 Chainz y el cantante, compositor y productor (y aficionado de LA Galaxy) Miguel. El spot de 2019 fue protagonizado el la estrella latina Prince Royce. La campaña por el 25 anuversario de la liga tuvo como protagonista a Matthew McConaughey. Para señalar el regreso de la MLS en 2021, "Ready for It", lanzó y captur´ó el inigualable espíritu de la MLS dentro y fuera del terreno de juego.