¿Quién es La Chofis López? El nuevo jugador mexicano en la MLS 2021

La Chofis López dio sus primeros pasos como profesional en el Club Deportivo Guadalajara, en las fuerzas básicas con la categoría sub 15, aunque luego pasaría a formar parte de Santos entre la sub 17 y la sub 20. Claro que su actuación como juvenil le valió la oportunidad para que fuese llevado al primer equipo de Chivas en el año 2013.