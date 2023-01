¿Qué significa la transferencia de Jhon Durán a Inglaterra?

Durán no logró entrar en la alineación titular de Chicago Fire por completo hasta mediados de julio. Pero, una vez que logró hacerlo, la gente comenzó a preguntarse por qué Durán no había jugado más frecuentemente o no había sumado más minutos. En su única campaña en la MLS (en 2022), anotó 8 goles y registró 3 asistencias en 1363 minutos de juego (27 apariciones, 14 como titular).