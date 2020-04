Portero del Portland escribe cuentos infantiles y tiene su editorial

“Tuve la idea de escribir estos libros simplemente porque me encanta contar cuentos de todas formas”. Es inspirador cuando la gente encuentra una manera de contar una historia de un modo propio y único, o cuando simplemente alguien te cuenta cómo llegó al lugar donde está. Me encanta contar historias ”.

“Yo simplemente estaba distrayéndome con mi teléfono en la sección de notas, y se me ocurrió un verso infantil para mi equipo favorito de béisbol ”.

“Simplemente pensé que, al hacer que estos libros estuvieran disponibles para las familias, cuyos niños podrían no estar en la escuela o que echan mucho de menos los deportes, esto podría ser deseablemente una buena manera de crear algo diferente y de generar quizás una conversación sobre momentos entrañables del deporte, o de dar a los chicos sin escuela ni deportes algo a lo que poner atención”.

El primer libro de Attinella fue “The Curse Ends, the story of the Chicago Cubs”. A partir de ahí, todo ha sido sencillo de plasmar para Jeff, quien escribió cuatro cuentos más: La coronación de los Cleveland Cavaliers en la NBA (2016), la remontada de los Pats sobre Falcons en el Súper Bowl; la llegada del hombre a la luna y el relato sobre el equipo de futbol americano colegial de Alabama.