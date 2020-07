Por cuestiones climáticas se demora el partido entre Atlanta y Red Bulls

Debido al mal tiempo que impera en el área de Orlando, Florida, el partido del Grupo C del Torneo Especial MLS is Back entre Atlanta United FC y New York Red Bulls (originalmente programado para las 8 PM ET) está demorad en este momento. Major League Soccer está monitoreando la situación para determinar cuál será un momento seguro para que los equipos arriben a la cancha e inicien los ejercicios precompetitivos.