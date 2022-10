Chicharito ve campeón a LA Galaxy en la MLS pero cree que a mucha gente le da miedo

“También no he estado con mis hijos, tengo cuatro meses sin verlos, algo que no he platicado absolutamente nada y no he querido ser víctima de nada, pero ahí estoy, ahí estoy chingándole. Si yo te menciono eso la narrativa puede cambiar, pero al final de cuentas me siento pleno. Obviamente que quiero pasar más tiempo con ellos y estoy tratando de resolver para ver cómo podemos llegar a un término medio en el cual sea lo mejor para mis hijos”, se sinceró.