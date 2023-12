Playera de Messi, entre artículos de moda que definieron el 2023

“La lista también muestra cuán esencial e influyente sigue siendo la cultura de las celebridades, desde la camiseta agotada del Inter Miami de Lionel Messi (que va de la mano con la fiebre del futbol que actualmente se apodera de la moda) hasta las gafas de sol Chanel que usa el personaje de Lily-Rose Depp en The Idol y las memorias de Britney Spears, The Woman In Me, que seguramente entregó el momento de moda más icónico de Addison Rae este año”, dice el inicio del artículo.