Pep Guardiola saluda la creación de 50 canchas de fútbol en Nueva York

La New York City Soccer Initiative es una sociedad pública y privada entre el Mayor's Fund to Advance New York City, NYCFC, la US Soccer Foundation, adidas y Etihad Airways para crear y mantener 50 canchas de fútbol de espacio reducido en la ciudad. La entidad anunció el compromiso de instalar otros 26 terrenos de juego similares en los barrios de Nueva York para preparar la llegada de la Copa del Mundo de 2026 de FIFA en Estados Unidos, Canadá y México.