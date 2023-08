New England transfiere a su arquero al Chelsea por cifra récord

. John Durán (delantero) - de Chicago Fire FC a Aston Villa: hasta 22 millones de dólares

. Djordje Petrovic (arquero) - de New England Revolution a Chelsea: hasta 19,7 millones de dólares

. Valentín Castellanos (delantero) - de New York City FC a Lazio: hasta 16,7 millones de dólares

. Gabriel Slonina (arquero) - de Chicago Fire FC a Chelsea: hasta 15 millones de dólares

. Brenner (delantero) - de FC Cincinnati a Udinese: 10 millones de dólares

. Luiz Araújo (delantero) - de Atlanta United FC a Flamengo: 10 millones de dólares

. Gabriel Pereira (delantero) - de New York City FC a Al-Rayyan: cifra no divulgada

. Ismael Koné (mediocampista) - de CF Montréal a Watford: entre 8 y 10 millones de dólares