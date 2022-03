¡Congelados! New England humilló a Pumas y acerca a semifinales

A los 55 minutos, Gustavo Bou remató al poste de Talavera y 60 segundos después el argentino anotó, pero su diana fue anulada por claro fuera de lugar. Los embates no cesaban y Adam Buksa volvió a fallar de forma increíble un cabezazo. Bruce Arena no lo podía creer, pudiendo tener una mejor renta, no la tenía por falta de efectividad.