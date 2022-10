New England comenzó a reestructurar su plantel de cara a 2023

El Revolution no hizo uso de las opciones sobre los contratos de cuatro jugadores: Emmanuel Boateng, Clément Diop, Wilfrid Kaptoum y Edward Kizza. El club también anunció que el próximo mes tomará una decisión sobre el contrato de Ismael Tajouri-Shradi, quien llegó a través de un intercambio con LAFC, pero que no ha podido debutar con New England debido a una lesión.