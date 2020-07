Nashville es retirado del Torneo Especial MLS is Back

Nashville SC ha quedado fuera del Torneo Especial MLS is Back . Así lo anunció este jueves Major League Soccer , además de confirmar un ajuste en el calendario de partidos y conformación de grupos en la competencia.

“Hemos retirado a Nashville SC del Torneo Especial MLS is Back . Debido al número de pruebas positivas, el club no ha podido entrenar desde su llegada a Orlando y no podría jugar partidos”, dijo el Comisionado de la MLS Don Garber. “Cada decisión que tomamos en nuestro regreso se hace con el bienestar de nuestros jugadores, personal, oficiales y todos los participantes como prioridad”.