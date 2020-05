MLS y USYS anuncian estrategia para identificar jugadores nacionales

"Estamos muy orgullosos de que USYS y sus 55 asociaciones estatales miembros hayan decidido hacer de la MLS su liga de elección", dijo Gordon Bengtson , director sénior de desarrollo de jugadores de la MLS . “Las asociaciones estatales son clave en la creación de conexiones más significativas con los niveles profesionales, a la vez que apoyan el crecimiento general del deporte. Esto es particularmente importante en comunidades que históricamente no han tenido acceso a entornos de desarrollo de élite o profesional. Este es un primer paso hacia nuestro objetivo de hacer del tamaño y la diversidad de nuestro país, nuestra mayor fortaleza".

“Esta no es una visión a corto plazo, sino una en la que nos damos cuenta de la oportunidad de conectar realmente todo el sistema de fútbol en nuestro país. Durante muchísimo tiempo, los sistemas profesionales y juveniles han estado trabajando de manera relativamente independiente entre sí y con esta asociación con la MLS, comenzamos el camino de la verdadera colaboración. Esto no solo expandirá los recursos para hacer crecer el fútbol a nivel de base, sino que también revelará a los jugadores y las familias que hay un camino claro hacia cualquier nivel de fútbol que quieran lograr", dijo el CEO de US Youth Soccer, Skip Gilbert.