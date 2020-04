MLS Unites tiene en cuenta esta semana a las personas necesitadas

New England Revolution

Robert Kraft -propietario de New England Revolution en MLS y New England Patriots en la NFL- ha tenido un gran gesto recientemente al pagar el transporte de nada más y nada menos que 1,7 millones de mascarillas N95, para ayudar a los profesionales médicos que atienden la emergencia sanitaria.

New England Revolution y New England Patriots coordinan una serie de esfuerzos humanitarios vinculados con la pandemia de coronavirus. Si quieres efectuar una donación puedes hacerlo here.