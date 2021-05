Major League Soccer lanza colección de arte especial de token no fungible en torno a dos partidos clave de este fin de semana

Major League Soccer (MLS) anunció hoy que lanzará una colección de arte de token no fungible (TNF) previo a los tan esperados partidos televisados a nivel nacional de este fin de semana entre Portland Timbers y LA Galaxy el sábado 22 de mayo a las 6:30 pm ET por ABC y ESPN Deportes, y Seattle Sounders FC contra Atlanta United el domingo 23 de mayo a las 4:30 p.m. ET por FOX y FOX Deportes. Esta iniciativa única fusionará la cultura del fútbol y el arte callejero, lo que representará el primer paso de la MLS en el espacio TNF.