MLS nombra a Sola Winley vicepresidente ejecutivo y director de diversidad, equidad e inclusión

Winley, quien empezó a ejercer su rol en la liga el 16 de febrero, reportará directamente al Comisionado de la MLS, Don Garber. Entre los muchos partícipes clave, Winley trabajará con el Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión de la MLS, integrado por propietarios de la MLS, directivos de Black Players For Change, ejecutivos de liga y clubes, entrenadores y exjugadores. Winley también colaborará estrechamente con miembros de los grupos de recursos para empleados de la oficina de la liga.

En A+E Networks, Winley se desempeñó como vicepresidente ejecutivo de estrategia y planificación corporativa y fue miembro del equipo ejecutivo. Mientras estuvo allí, Winley estableció el primer comité multicultural de la empresa, que sirvió como un valioso recurso empresarial y realimentación interna. También dirigió los valores corporativos y los esfuerzos de alcance comunitario de A+E Networks, incluida una alianza con la Dra. Bernice King y el King Center en una serie de viñetas para apoyar el 50º aniversario del asesinato de Martin Luther King, y una serie de mesas redondas con organizaciones líderes de derechos civiles, incluidas NAACP, ADL, Color of Change y Advancement Project.

Winley también desempeñó un rol importante en el apoyo a los esfuerzos de A+E de ampliar y diversificar su marca, contenido y estrategia de comunicaciones de marketing con aporte a la reinvención icónica de la miniserie de History, ROOTS, la serie documental limitada, Divided States de A&E, y Shining a Light: A Concert for Progress on Race in America, entre muchos otros.