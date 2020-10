MLS reconocerá a los 25 mejores jugadores en la historia de la liga

Continuando la celebración de la Temporada 25, Major League Soccer anunció hoy The 25 Greatest presented by AT&T , una plataforma que determinará y reconocerá a las 25 estrellas más brillantes en la historia de la liga. Un panel especial de más de 200 expertos en la MLS a lo largo de Norteamérica seleccionará a los 25 jugadores que lograron hacer más dentro de la cancha, impulsaron la narrativa fuera del terreno de juego y sentaron las bases para los próximos 25 años de la MLS.

El panel de votantes está compuesto por cuatro grupos: MLS Greats & Eméritos (ex jugadores, entrenadores, personal), personal actual de los clubes de la MLS, miembros de los medios y socios de transmisión (locales y nacionales). MLS invitó a los panelistas en base a los años de experiencia dentro de la liga, equilibrio geográfico y conocimiento de juego.

- Once Ideal, Jugador Más Valioso, Botín de Oro, Defensor/Arquero del Año, Convocación al MLS All-Star Game

- MLS Cup, Supporters’ Shield (galardón al club superlíder de la temporada regular), U.S. Open Cup, torneos internacionales

MLS también anunció hoy que reconocerá el mejor gol de las primeras 25 temporadas de la liga con el premio al “The Greatest Goal presented by AT&T”. MLS determinará una lista inicial de los 25 mejores goles. Luego, los aficionados clasificarán sus elecciones entre las jugadas destacadas a través de MLSsoccer.com para determinar el máximo tanto de todos los tiempos.

The 25 Greatest presented by AT&T: la lista de las 25 máximas figuras de la MLS en sus 25 años de historia se dará a conocer el 9 de diciembre, tres días antes de la gran final de la MLS Cup 2020. Dado que los logros de estas figuras estelares del balompié norteamericano varían según el tipo, la posición, la época y las circunstancias, los 25 Greatest no se clasificarán por ranking. Todos son igualmente dignos de este prestigioso honor.