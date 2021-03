MLS NEXT anuncia medidas para combatir el racismo, el odio y la discriminación

MLS NEXT anunció hoy una serie de iniciativas destinadas a combatir el racismo, el odio y la discriminación, a la misma vez que aboga por la justicia social en el fútbol. Con la misión de garantizar un entorno de desarrollo de jugadores inclusivo, libre de racismo, odio y discriminación, MLS NEXT ha establecido el Comité de Acción de Equidad (EAC, por sus siglas en inglés), sumando esta nueva rama de diversidad, equidad e inclusión del programa de desarrollo de jugadores a la estructura general administrativa de MLS NEXT.

MLS NEXT se compromete a crear y promulgar políticas y programas que protejan y eduquen a sus jugadores juveniles, entrenadores y personal a través de una serie de iniciativas que incluyen sesiones educativas, charlas guiadas y experiencias compartidas. MLS NEXT brindará apoyo a los entrenadores y jugadores sin discriminación mientras enfatiza el compromiso de la Liga de impulsar un cambio social positivo.

"Major League Soccer se compromete a cultivar y garantizar un entorno inclusivo en todos los niveles del deporte", dijo Sola Winley, vicepresidente ejecutivo y director de diversidad, equidad e inclusión de Major League Soccer. “La plataforma MLS NEXT ofrece una oportunidad importante para aumentar el acceso y la representación de diversos deportistas y administradores, al mismo tiempo que educa a la próxima generación de jugadores, entrenadores, líderes y aficionados que darán forma al futuro de nuestro deporte y nuestras comunidades. A través de la implementación de estas iniciativas clave, nuestra esperanza es que cada participante que venga a través de este programa crezca como atleta y como persona”.

"Estamos comprometidos a crear un cambio duradero en el fútbol juvenil y continuar construyendo un programa que no tolera el racismo u otro lenguaje o comportamiento discriminatorio en ningún contexto", dijo Fred Lipka, director deportivo de MLS NEXT. “MLS NEXT llegará a decenas de miles de jóvenes deportistas durante un momento crucial de sus vidas y educar a todos los participantes sobre el valor de la diversidad desde el momento en que ingresan a nuestra plataforma es una prioridad máxima a medida que continuamos construyendo el deporte para una nueva Norteamérica".

MLS NEXT ha delineado las siguientes iniciativas tomadas inmediatamente:

Seminarios educativos

En el esfuerzo por construir entornos antirracistas en toda la plataforma, MLS NEXT da la bienvenida a la Dra. Sonja N. Robinson de Thrive Mind Solutions para la primera de una serie de charlas instructivas. A través de este taller educativo, los líderes de MLS NEXT se enfocarán en implementar principios y prácticas de equidad e inclusión en sus propios clubes.

Intercambio de mejores prácticas MLS NEXT continuará trabajando en estrecha colaboración con Girls Academy para mejorar aún más la relación estratégica y ofrecer un enfoque más profundo y holístico para el desarrollo de jugadores. Reconocemos que el racismo y los actos de desigualdad racial sistémica no son específicos de género. Además, MLS NEXT en colaboración con Black Players for Change continuará desarrollando programas para jóvenes en Estados Unidos y Canadá.

Mayor representación en posiciones de influencia

MLS NEXT se centra en aumentar la diversidad en las posiciones de liderazgo dentro de la liga y los clubes participantes. Dos miembros del Comité de Acción de Equidad de MLS NEXT se unirán al Comité Ejecutivo de MLS NEXT, y un miembro del Comité de Acción de Equidad de MLS NEXT también formará parte del Comité de Diversidad de MLS. Además, la diversidad en el liderazgo de los clubes se ha sumado como criterio de admisión para los clubes de expansión MLS NEXT.

Mayores oportunidades para entrenadores diversos

MLS NEXT se compromete a incorporar un mayor número de entrenadores diversos con la oportunidad de obtener una codiciada licencia de entrenador de formación de élite. El programa EFCL es un curso intensivo de entrenamiento de un año, disponible para los entrenadores y el personal de las academias selectas de la MLS, como parte de una asociación con la Federación Francesa de Fútbol. Muchos directores de academia y entrenadores de alto nivel, así como directores técnicos de primer equipo de la MLS, han participado en el programa.

Revisión e implementación de políticas

El Comité de Acción de Equidad de MLS NEXT está revisando, mejorando e implementando activamente políticas para garantizar un entorno libre de discriminación de cualquier tipo, en cualquier contexto. Hasta la fecha, el Comité de Acción de Equidad ha establecido una línea directa de comunicación para reportar incidentes y ha implementado un proceso disciplinario para abordar las infracciones con medidas disciplinarias.

Materiales de entrenamiento

Los entrenadores, jugadores y padres tendrán acceso a materiales de capacitación que amplifican historias, voces y experiencias de jugadores minoritarios/racializados, sus cuidadores y entrenadores.

El lanzamiento de estos programas se produce inmediatamente después de la reciente contratación de Sola Winley como vicepresidente ejecutivo y director de diversidad, equidad e inclusión de Major League Soccer.

ACERCA DEL COMITÉ DE ACCIÓN DE EQUIDAD DE MLS NEXT

El Comité de Acción de Equidad de MLS NEXT guiará al programa de desarrollo juvenil para facilitar un cambio positivo para una comunidad de fútbol consciente, equitativa, justa y responsable. El comité está formado por entrenadores y directores de MLS NEXT y ejecutivas de Girls Academy.

El Comité de Acción de Equidad de MLS NEXT 2021-22 consta de los siguientes nueve miembros.

Entrenadores/directores de MLS NEXT

§ Akinola Lake (Baltimore Armor)

§ Arnold Rijsenburg (Real Salt Lake)

§ Chris Nurse (Weston FC)

§ Mutanda Kwesele (Columbus Crew SC)

§ Omar Cervantes (Sheriffs FC)

§ Rumba Munthali (Sporting KC)

Jugadores de Major League Soccer

§ Justin Morrow (Black Players for Change)

Girls Academy

§ Lesle Gallimore (Comisionada)

§ Nikki Washington (representante de Girls Academy)