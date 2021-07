Todo listo para las primeras finales de MLS NEXT

Los ocho clubes con opciones entraron a la experiencia de MLS NEXT tras clasificar a las semifinales. La experiencia incluye alimentos y refrigerios diseñados por el nutricionista de MLS NEXT, una variedad de actividades adicionales y una visita al Salón de la Fama del Fútbol a nivel nacional, estadías en los hoteles de MLS NEXT y transportes en buses de la organización.