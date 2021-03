Jona dos Santos: "El objetivo es quedar campeones"

LA Galaxy inició el lunes su trabajo de pretemporada de cara a la temporada 2021. Quien regresó a la actividad junto con el resto del plantel es el capitán Jonathan dos Santos. Con mayores responsabilidades y entrando en el último año de su contrato en el club, el internacional mexicano tuvo tiempo para reflexionar durante su conferencia de prensa posterior a la primera sesión de entrenamiento oficial.

"Es mi cuarto año en el club. He aprendido muchas cosas en estos cuatro años. Es cierto que no han sido años fáciles. Hemos tenido situaciones muy complicadas en el club. Este año veo al club muy bien en todo sentidos", expresó.

Dos Santos no se corta al momento de trazar metas. "El objetivo es quedar campeones. El hecho de solo llegar a los Playoffs no sería el objetivo y sería un desastre. El equipo se merece estar en lo más alto, donde siempre ha querido estar. A las palabras se las lleva el viento. Siempre lo he dicho. Estamos en el mejor club, pero hay que demostrarlo".

"Este año el equipo tiene que pensar como objetivo en cosas grandes. Me hicieron una entrevista hace dos semanas o una semana, y he dicho: yo quiero ser campeón este año. No quiero llegar solo a los Playoffs como objetivo. Lo tengo clarísimo. Yo quiero ser campeón con el Galaxy. No quiero que la gente me recuerde como un jugador más en el club. Quiero que la gente me recuerde como un jugador que lo dio todo por el club y, obviamente, con una estrella más en el escudo".

"Tengo ganas de empezar este año. Al final estamos en un club que es el más grande en la historia de MLS. Sabemos lo que nos jugamos este año. Es mi último año de contrato. Me encantaría quedarme aquí por más años, pero obviamente depende de mí, de cómo lo haga este año. Este club se merece lo mejor y voy a dar lo mejor por el club este año".



La permanencia durante temporadas en el equipo y la veteranía que con ella se ha ganado dotaron a Jonathan de un nuevo papel en el equipo. "Se el rol que tengo en este equipo. Siendo el capitán siempre tienes que demostrar ese liderazgo desde el primer día. Hablo con jugadores jóvenes, jugadores que están empezando en su primer año en un equipo profesional. Obviamente, me gustaría ser ese líder y poder ayudarlos en todo lo que yo pueda. No soy ese tipo de líder que está siempre ' chingando' (sic), como dicen en México".

"No me gusta gritar mucho en el mal sentido", insistió. "Más en el buen sentido; siempre animando, si fallan un pase. intentar animándolos. No es fácil ser joven. Yo he estado en esa posición, y que falles un pase, y que te estén regañando y te metan más presión. Obviamente, si no están concentrados, si no están metidos, si no pelean, si no corren, y demás... sí me voy a enojar. Pero si fallan un pase... al final todos somos humanos, si fallan un pase o pierden un balón, voy a estar ahí para animarlos.

"Al final, es lo que quiero en este club, en este grupo", agregó JDS. "Va a ser muy importante que tengamos buena sintonía tanto dentro como fuera del campo, que es lo que nos ha faltado en estos últimos años. Estaré aquí para mis compañeros, tanto dentro como fuera del campo. Para lo que necesiten".



"Desde la semana pasada es la primera semana en la que me siento muy bien", reveló al hablar de su estado físico. "Me siento al cien por ciento. Mi cuerpo está sano, más fuerte que nunca. Creo que nunca había tenido el cuerpo que tengo ahora. Mis piernas. En la parte de arriba de mi cuerpo, mentalmente... Me siento muy bien. Sueño hacer un gran año".

"Entrenar día a día, trabajar duro, estar concentrados, mentalizados, ser una familia -que fue lo primero que nos inculcaron desde que llegaron ellos aquí-, tener buena energía, buena vibra, que yo creo que al final es lo más importante en el equipo", enumeró Jonathan al hablar de las primeras indicaciones brindadas por el cuerpo técnico liderado por Greg Vanney.

"Lo primero es trabajar, ser compañeros. mucho respeto entre nosotros, que yo creo que nos ha faltado en años anteriores. Vamos por buen camino. Es el primer día, pero creo que tanto yo como mis compañeros estamos muy ilusionados por lo que estamos viendo. Hoy el equipo trabajó espectacular. El equipo está muy bien físicamente. Yo veo a todos muy conectados y al staff técnico igual".