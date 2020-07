Después de semanas de espera, llegamos a la jornada de inicio del Torneo Especial 'MLS is Back'. Pase lo que pase en los 90 minutos de juego, estaremos frente a un choque histórico.

Los dos equipos de Major League Soccer del estado de Florida, Orlando City SC e Inter Miami CF, se enfrentarán por primera vez, en lo que se espera sea nueva rivalidad deportiva entre ambas ciudades.

'Los Leones' de Orlando City debutaron como equipo en expansión en la liga norteamericana en 2015, y buscarán hacer valer su experiencia frente a un club que debutó en MLS el 1 de marzo de este año.



Las cifras de casos de personas contagiadas por coronavirus en el estado de la Florida ya superan las 169,00 personas, por eso el torneo de futbol de la primera división de Estados Unidos será todo un reto para la organización deportiva en medio de la pandemia generada por el COVID-19, que a partir de este miércoles 8 de julio que tendrá algunos reglamentos nuevos y características m uy específicas para velar por la salud de todos los futbolistas cuando suene el silbato con el MLS Is Back.

De la mano del entrenador colombiano Óscar Pareja y con Nani como estandarte, Orlando espera poder pasar página de la sucesión de malas temporadas que hasta ahora le ha impedido clasificar a los Playoffs de MLS. Pese a perder los dos primeros partidos de la temporada regular, el Inter Miami entrenado por Diego Alonso -y que tiene como gran valor a Rodolfo Pizarro- inició su vida deportiva en la liga con expectativas de entrar a la postemporada al final de esta temporada.

Posibles alineaciones:

Orlando City SC: Pedro Gallese; Ruan, Antonio Carlos, Robin Jansson, Joao Moutinho; Júnior Urso, Sebas Méndez; Mauricio Pereyra; Chris Mueller, Dom Dwyer, Nani.

Inter Miami CF: Luis Robles; Alvas Powell, Andrés Reyes, Nicolás Figal, Ben Sweat; Wil Trapp, Víctor Ulloa; Rodolfo Pizarro; Lewis Morgan, Julián Carranza, Matías Pellegrini.

El torneo MLS Is Back mostrará lo mejor del futbol del continente y a muchas grandes estrellas del balompié mexicano. A continuación todos los detalles que debes conocer sobre este torneo de primera división que se jugará en el complejo ESPN Wide World of Sports de Walt Disney, ubicado en Bay Lake, Florida, cerca de Orlando, donde los equipos convivirán y realizaran sus entrenamientos durante el torneo.

Como gran previa al MLS Is Back, así como todas las noticias, resultados y partidos en vivo los podrás seguir a través de todas las plataformas de TUDN.

FORMATO DE LA MLS IS BACK

El torneo tendrá 54 partidos que se jugarán durante 26 días todos a puertas cerradas en el mismo complejo y sin espectadores ya que entre las normas de bioseguridad no se permitirá la entrada de público a los escenarios deportivos.

Los 26 equipos se dividirán en seis grupos, uno de ellos, el grupo A, tendrá seis equipos, el resto tendrá cuatro y cada club jugará un total de tres partidos. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada llave y los tres mejores terceros entre todos los grupos de la primera ronda.

La gran final se jugará el 11 de agosto, durante la última etapa del torneo los partidos de octavos de final, cuartos de final, semifinal y final se definirán en tanda de penales si no hay un ganador en el tiempo reglamentario; es decir, no sé jugar a tiempo extra.

Para disminuir el riesgo de contagio los equipos podrán hacer hasta un total de 5 sustituciones en un mismo partido, aunque también podrán anunciar un máximo de 12 jugadores sustitutos para cada uno de los compromisos.

NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN LA MLS

El torneo se jugará sin la presencia de público, todos los partidos se jugarán a puerta cerrada como norma sanitaria para evitar contagios en los escenarios. Todos los partidos serán transmitidos a través de la señal de televisión y hasta el ingreso de la prensa será limitado, sólo podrán asistir a los partidos los periodistas, cuyos medios tengan derechos de transmisión.

Las celebraciones entre grupos de jugadores estarán restringidas y disminuir cualquier riesgo de contagio por coronavirus durante los 54 partidos que se jugarán en el campeonato.

Asimismo los expertos en salud recomiendan no realizar charlas técnicas en los camerinos y hasta prohibirán que los jugadores escupan en la cancha durante el compromiso.

Hace pocos días la liga anunció que los futbolistas tendrán que utilizar una máscara facial como una de las nuevas normas sanitarias, que además resultara novedosa, para mitigar el riesgo de que ocurra algún brote por la COVID-19.

Otro dato novedoso está relacionado con la prohibición de asistencia de personal que sea considerado de alto riesgo, adultos mayores y personas con un sistema inmunológico comprometido. Sólo podrán asistir al torneo con una autorización médica.

Incentivos para el Campeón de MLS

El Campeón del torneo MLS Is Back además de levantar el título ganará un puesto para participar en la edición 2021 de la Liga de Campeones de la Concacaf, el boleto será otorgado al club que resulte ganador del torneo independientemente de si es estadounidense o canadiense.

Además, el campeonato entregará una bolsa de premios en metálico, con un valor de 1.1 millones de dólares para que los jugadores puedan obtener bonos adicionales una vez finalizado el torneo el próximo 11 de agosto.

Mejores latinos en la MLS

• Nicolás Lodeiro: el volante uruguayo de los Seattle Sounders completo una temporada 2019 con 10 asistencias y 9 goles, aunque su participación más importante la protagonizó en la final de la conferencia ante el conjunto de Los Angeles FC, compromiso en el que aportó un gol y una asistencia.

• Maxi Morales. El argentino no solamente es considerado el cuarto mejor jugador de la liga sino que durante 2019 se consolidó como el mejor de su país en el Torneo estadounidense, New York City FC a lo más alto de la conferencia del Este.

• Diego Valeri. El volante argentino de Portland Timbers es considerado uno de los mejores centrocampistas de la liga, durante 2019 completó el registro de 31 regates completos, 8 goles y 8 asistencias, justo los números para ser considerado el mejor volante generador de juego en la liga.

Ausencias de peso en el MLS Is Back

• Carlos Vela: el atacante mexicano recibió el premio al mejor jugador de la MLS en el 2019, tras coronar uno de sus mejores torneos con la camiseta de Los Angeles FC, dejando una marca de 36 goles, récord de 11 asistencias y 91 regates completo según cifras de la Major League Soccer. Lamentablemente será una de las bajas y no se podrá disfrutar su talento en el MLS is Back.

• Josef Martínez: el atacante venezolano del conjunto de Atlanta United FC en 2018 fue el mejor jugador de la MLS; sin embargo, en 2019 no dejó de sorprender a su hinchada marcando 28 goles, fue el tercer mejor goleador de la liga por detrás de Carlos Vela y el sueco Zlatan Ibrahimovic y una de las piezas fundamentales del equipo que dirige Frank de Boer. El delantero vinotinto sigue el proceso de recuperación de la lesión que sufrió al inicio de la temporada regular.

CALENDARIO MLS IS BACK

8 de julio

8:00 PM Orlando City SC vs Inter Miami CF

10:30 PM Nashville SC vs Chicago Fire

9 de julio

9:00 AM NYCFC vs Philadelphia Union

8:00 PM Montreal Impact vs New England

10:30 PM DC Dallas vs Vancouver Whitecaps

10 de julio

8:00 PM Toronto FC vs DC United

10:30 PM Seattle Sounders vs San Jose Earthquakes

11 de julio

8:00 PM Atlanta vs NY Red Bulls

10:30 PM FC Cincinnati vs Columbus

12 de julio

8:00 PM Sporting KC vs Minnesota United

10:30 PM Real Salt Lake vs Colorado

13 de julio

8:00 PM LAFC vs Houston

10:30 PM LA Galaxy vs Portland

14 de julio

9:00 AM Miami vs Chicago

8:00 PM Philadelphia vs Nashville

10:30 PM Orlando vs NYCFC

15 de julio

9:00 AM Seattle vs FC Dallas

8:00 PM Montreal vs Toronto FC

10:30 PM Vancouver vs San José

16 de julio

9:00 AM Atlanta vs Cincinnati

8:00 PM DC United vs New England

10:30 PM Columbus vs NY Red Bulls

17 de julio

8:00 PM Sporting KC vs Colorado

10:30 PM Real Salt Lake vs Minnesota

18 de julio

8:00 PM Portland vs Houston

10:30 PM LAFC vs LA Galaxy

19 de julio

8:00 PM NYCFC vs Chicago

10:30 PM Philadelphia vs Miami

20 de julio

9:00 AM Orlando vs Nashville

8:00 PM FC Dallas vs San Jose

10:30 PM Seattle vs Vancouver

21 de julio

9:00 AM Toronto vs New England

8:00 PM Atlanta vs Columbus

10:30 PM Montreal vs DC United

22 de julio

9:00 AM Real Salt Lake vs Sporting KC

8:00 PM Cincinnati vs NY Red Bulls

10:30 PM Colorado vs Minnesota

23 de julio

8:00 PM LA Galaxy vs Houston

10:30 PM LAFC vs Portland

Fechas claves del Calendario de juegos del MLS Is Back

•8 de julio: arranca la fase de grupos del Torneo Especial MLS Is Back

•25-28 de julio: octavos de final

•30 de julio-1 de agosto: cuartos de final

•5-6 de agosto: semifinales

•11 de agosto: final del Torneo Especial MLS is Back