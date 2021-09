La MLS y sus clubes conmemorarán los 20 años desde el 11 de septiembre

- El New England Revolution subastará las camisetas especiales que usó el club en su partido del 11 de septiembre contra el NYCFC para beneficiar a organizaciones benéficas relacionadas con el 11 de septiembre. Cuando el club muestre una gran bandera estadounidense en el campo durante el Himno Nacional antes del partido del sábado, será desplegada por miembros de USO New England, Wounded Warrior Project y Tuesday’s Children. Además, en asociación con la organización ambiental One Tree Planted, el Revolution tendrá una ceremonia de plantado de árboles conmemorativos antes del partido en el Gillette Stadium.