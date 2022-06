Major League Calcio: Los ídolos italianos bajo el cielo dell'estate americana

En NY/NJ MetroStars (hoy NY Red Bulls), desde los colores del equipo hasta la ciudad, le sentaban a la perfección. Y a pesar de que en aquella época aun no existía el “Jugador Franquicia”, Donadoni bien podría considerársele como el Jugador Franquicia original. Las décadas han transcurrido, y los fanáticos de la liga y de la Gran Manzana no olvidan aquellos días de 1996 aun cuando no hubo título de por medio.