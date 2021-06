MLS y BPC conmemoran el Juneteenth con una edición limitada de camisetas

Los esfuerzos se realizan en colaboración con Black Players for Change (BPC), una organización de jugadores, entrenadores y personal afrodescendientes de la MLS que buscan aumentar la inclusión en el fútbol que se estableció el 16 de junio de 2020. Los programas de la MLS incluirán una subasta de camisetas de edición limitada y la ejecución del Himno Nacional Afrodescendiente (“Levanta todas las voces y canta” | “Lift Every Voice and Sing”) antes de los partidos de este fin de semana.