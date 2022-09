MLS anuncia su calendario sobre adquisición de jugadores en Temporada Baja

Martes 22 de noviembre

Segunda etapa del Proceso de Reingreso

El Proceso de Reingreso, Etapa 2, se lleva a cabo en el mismo orden que la etapa 1 y consta de jugadores de la MLS que no fueron seleccionados en la etapa 1.

No todos los jugadores de la Etapa 1 no seleccionados estarán disponibles para selección, ya que los jugadores pueden volver a firmar con su club anterior entre etapas o pueden optar por no participar en el proceso.