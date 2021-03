MLS se asocia al Ad Council en campaña de vacunación contra el COVID-19

Como una extensión de su Iniciativa de Educación sobre Vacunas COVID-19, "Depende de Usted", el Ad Council y COVID Collaborative anunciaron hoy el lanzamiento de una nueva campaña en asociación con trece organizaciones y ligas deportivas líderes: American Horse Council, Athletes Unlimited, Major League Baseball (MLB), Major League Soccer (MLS), National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR), National Basketball Association (NBA), National Football League (NFL), National Hockey League (NHL), National Women's Soccer League (NWSL), PGA TOUR, US Open Tennis Championships, Women's National Basketball Association (WNBA) y WWE. Destacando momentos icónicos en el deporte y una nueva grabación de "I'll Be Seeing You" interpretada por el músico ganador del Grammy, Willie Nelson, los videos alientan a los fanáticos a visitar GetVaccineAnswers.org para obtener la información más reciente sobre las vacunas COVID-19.