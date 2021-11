Con una fantástica definición, Rubio Rubin marcó el Gol del Año en MLS

Ganadores del Gol del Año en la MLS:

2021: Rubio Rubin – Real Salt Lake | 5/7/21 vs. San Jose Earthquakes, minuto 43

2020: Darlington Nagbe – Columbus Crew SC | 8/20/20 vs. Chicago Fire FC, minuto 81

2019: Josef Martínez – Atlanta United | 9/18/19 vs. FC Cincinnati, minuto 65

2018: Zlatan Ibrahimović – LA Galaxy | 3/31/18 vs. Los Angeles Football Club, minuto 77

2017: Héctor Villalba – Atlanta United | 7/21/17 vs. Orlando City SC, minuto 86

2016: Shkëlzen Gashi – Colorado Rapids | 9/24/16 vs. Vancouver Whitecaps FC, minuto 75

2015: Krisztián Németh – Sporting Kansas City | 10/4/15 vs. Portland Timbers, minuto 83

2014: Obafemi Martins – Seattle Sounders FC | 5/23/14 vs. San Jose Earthquakes, minuto 8

2013: Camilo Sanvezzo – Vancouver Whitecaps FC | 10/6/13 vs. Portland Timbers, minuto 78

2012: Patrick Ianni – Seattle Sounders FC | 6/20/12 vs. Sporting Kansas City, minuto 15

2011: Darlington Nagbe – Portland Timbers | 7/2/11 vs. Sporting Kansas City, minuto 45

2010: Marco Pappa – Chicago Fire | 4/10/10 vs. San Jose Earthquakes, minuto 52

2009: Landon Donovan – LA Galaxy | 8/8/09 vs. New England Revolution, minuto 21

2008: Will Johnson – Real Salt Lake | 10/18/08 vs. FC Dallas, minuto 54

2007: Cuauhtémoc Blanco – Chicago Fire | 8/18/07 vs. Real Salt Lake, minuto 43

2006: Brian Ching – Houston Dynamo | 9/30/06 v D.C. United, minuto 86

2005: Dwayne De Rosario – San Jose Earthquakes | 10/15/05 vs. LA Galaxy, minuto 45

2004: Dwayne De Rosario – San Jose Earthquakes | 8/7/04 vs. D.C. United, minuto 82

2003: Damani Ralph – Chicago Fire | 8/13/03 vs. Columbus Crew SC, minuto 90

2002: Carlos Ruiz – LA Galaxy | 7/27/02 vs. Columbus Crew SC, minuto 75

2001: Clint Mathis – MetroStars | 4/28/01 vs. Dallas Burn, minuto 60

2000: Marcelo Balboa – Colorado Rapids | 4/22/00 vs. Columbus Crew SC, minuto 55

1999: Marco Etcheverry – D.C. United | 5/22/99 vs. Miami Fusion, minuto 90

1998: Brian McBride – Columbus Crew | 7/9/98 vs. Chicago Fire, minuto 68

1997: Marco Etcheverry – D.C. United | 8/27/97 vs. New England Revolution, minuto 39

1996: Eric Wynalda – San Jose Clash | 4/6/96 vs. D.C. United, minuto 88