Misión imposible: LA Galaxy no gana en MLS ni en el Este ni el Oeste

- FC Dallas 3 vs LA Galaxy 1 (4 de marzo)

- Sporting Kansas City 0 vs LA Galaxy 0 (11 de marzo)

- LA Galaxy 1 vs Vancouver Whitecaps FC 1 (18 de marzo)

- Portland Timbers 0 vs LA Galaxy 0 (25 de marzo)

- LA Galaxy 1 vs Seattle Sounders FC 2 (1 de abril)

- Houston Dynamo FC 3 vs LA Galaxy 0 (8 de abril)

- LA Galaxy 2 vs LAFC 3 (16 de abril)

- LA Galaxy 2 vs Austin FC 0 (22 de abril)

- Orlando City SC 2 vs LA Galaxy 0 (29 de abril)

- LA Galaxy 1 vs Colorado Rapids 3 (6 de mayo)

- LA Galaxy 2 vs San Jose Earthquakes 1 (14 de mayo)

- Columbus Crew 2 vs LA Galaxy 0 (17 de mayo)

- D.C. United 3 vs LA Galaxy 0 (20 de mayo)