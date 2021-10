Tras caer en dos finales ante EEUU, el Tri busca ser fuerte en el Octagonal

Leyendas de ambos equipos nacionales opinaron sobre la cuestión. "Es difícil ganar una final, te enfrentes a quien te enfrentes. Una final no se gana de afuera, no se gana escribiendo, no se gana sentado: hay que jugarla y hay que ganarla. Yo creo que el equipo mexicano va muy bien. México está creciendo en todo, y poco a poco va a llegar el momento", señaló Jorge Campos, con una mirada optimista.