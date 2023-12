El Inter Miami dio a conocer que sostendrá un partido amistoso ante Newell's Old Boys a inicios del próximo año como parte de la pretemporada, lo que significa que Lionel Messi y Gerardo 'Tata' Martino se reencontrarán con el cub de sus amores.

“Estoy encantado de poder recibir a mi querido Newell’s en nuestra casa de Miami. Será un partido especial por todo lo que significa Newell’s Old Boys para mi”, dijo el director técnico Gerardo ‘Tata’ Martino. “También será una buena oportunidad para prepararnos para lo que seguramente será una temporada emocionante”.

Inter Miami recibirá al Club Atlético Newell’s Old Boys el jueves 15 de febrero en el DRV PNK Stadium. Los boletos saldrán a la venta el martes 19 de diciembre a partir de las 10 AM ET para los abonados, mientras que el público general podrá comprarlos cuatro horas después.