¡Tercia de ases! Messi concreta su tercer debut mágico con el Inter Miami

El pasado miércoles, el 23 de agostó, llegó el segundo debut de Messi con el Inter Miami; fue en la semifinal de la US Open Cup frente al FC Cincinnati, el mejor equipo de la MLS en esta temporada 2023. En esta ocasión, Leo no convirtió gol, pero él sabe brillar aunque no marque. Puso dos asistencias para que Leonardo Campana anote un doblete.