El momento que atraviesa Matías Almeyda ha sido muy duro desde hace varias semanas cuando se enteró de la afección que sufrió su amigo, Benjamín Galindo, quien también es su Auxiliar Técnico en el SJ Earthquakes de la MLS.

Luego de aquel doloroso acontecimiento, Almeyda relató a TUDN cómo se enteró de la noticia y la forma cómo ha intentado ayudar al exjugador de Chivas y la selección mexicana.

“El tema de Benja… entramos en cuarentena y pedí al club que lo dejarán ir a México, su familia estaba en México y gracias a Dios se fue.

“Un día a las 7 de la mañana me llama Benji, su hijo, desesperado, no entendía nada, él tampoco podía hablar. Comencé a hacerle preguntas y obviamente una llamada a las 7 de la mañana era porque algo feo estaba pasando y sí pensé que se había contagiado de coronavirus, hasta que me dijo de su problema del coágulo”, expresó.

Tal es el aprecio que Almeyda le tiene a Galindo Marentes, que más allá del padecimiento del que hoy se recupera, su actividad como Auxiliar Técnico del equipo de la MLS se mantiene y consideran sus puntos de vista para el trabajo en cancha.

“Es una manera de que siga participando con nosotros, por ahí ve algo que no vemos desde acá y también para que sepa que es parte, no lo dejamos, no lo voy a dejar, hasta que se cansé y es para que vea la confianza que le tenemos al trabajo.

“Como jugador fue un monstruo y como persona ni hablar, ahora sigue demostrando que cuando se quiere se puede y va saliendo, anteayer hicimos una videollamda con el grupo y fue emocionante. Lo espero el tiempo que sea necesario porque va a volver con nosotros”, dijo el estratega argentino.

Finalmente, Almeyda recordó cuando Benjamín Galindo le contó que sí se habrían enfrentado en la cancha, situación que el argentino no sabía y que el mexicano le recriminó.