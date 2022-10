¿Llamada para Diego Alonso? Facundo Torres clasifica a Orlando con agónica anotación

El charrúa claramente no se esconde en los momentos apremiantes, y tiene el temple para resolver in extemis. El ex Peñarol que disputara la pasada Copa América con la Celeste no ha sido convocado por el seleccionador Diego Alonso en las más recientes ventanas internacionales, pero Torres “sigue pidiendo” una oportunidad a base de actuaciones determinantes para estar dentro del plantel mundialista uruguayo en Qatar 2022.