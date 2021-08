El momento no es bueno, el rival del sábado es un LA Galaxy -en el clásico de la ciudad (sábado, 7 pm ET - FOX Deportes)-, y la mayor figura del club no podrá estar presente. "Comenzaré con Carlos (Vela). Está 100 por ciento fuera de este partido. Nuestros fisios están trabajando duramente ahora y sabrán algo más la semana próxima sobre cuál es el tiempo de recuperación real", dijo el entrenador Bob Bradley el viernes.