Galaxy no sale de la penúltima plaza ante un implacable St. Louis

1. La igualdad no mejoró la situación de LA Galaxy, que continúa siendo el penúltimo clasificado, con 30 puntos (solo por encima de Colorado Rapids, en la última plaza, con 19 unidades). La única buena noticia para la escuadra entrenada por Greg Vanney (con 26 partidos disputados) está a solo 4 puntos de la última posición de acceso a los Playoffs en la Conferencia Este, hoy en poder de FC Dallas (34). Los Angeles Galaxy no clasificó a los Playoffs en 2020 y 2021, y en 2023 corre serio riesgo de repetir otra campaña decepcionante. El próximo sábado 16 de septiembre (10:30 pm ET | MLS Season Pass) visitará a LAFC, en una nueva edición de 'El Tráfico'.