Kevin Payne, inducido en el Salón de la Fama del Fútbol

El actual New England Revolution y el ex DC United, entrenador en jefe y miembro del Salón de la Fama Bruce Arena, así como el ex presidente de US Soccer y miembro del Salón de la Fama Sunil Gulati sorprendieron a Payne con la noticia de su elección al Salón de la Fama de la Boleta de los Constructores durante una reunión de almuerzo en Mount Pleasant, SC