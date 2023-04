Kevin Paredes: el canterano de D.C. United que asombra en la Bundesliga

Kevin Paredes todavía intenta asimilar la velocidad de las cosas en su carrera, que comenzó en julio de 2020. "Incluso el hecho de firmar con D.C. realmente me sorprendió. Estaba pensando sobre las universidades a las que podía ir. Y, de la nada, D.C. me quería, y eso me entusiasmó. De ahí, jugué un par de buenos partidos, me fue bien, y ahora estoy en Alemania".