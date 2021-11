Justin Morrow, reconocido como el Humanitario del Año de MLS WORKS

2021: Justin Morrow (Toronto FC)

2020: Black Players for Change

2019: Matt Lampson (LA Galaxy)

2018: Matt Lampson (Minnesota United)

2017: Ryan Hollingshead (FC Dallas)

2016: Matt Lampson (Chicago Fire)

2015: Kei Kamara (Columbus Crew SC)

2014: AJ DeLaGarza (LA Galaxy)

2013: Matt Reis (New England Revolution)

2012: Chris Seitz (FC Dallas)

2011: Zak Boggs (New England Revolution)

2010: Seth Stammler (New York Red Bulls)

2009: Jimmy Conrad (Kansas City Wizards); Logan Pause (Chicago Fire)

2008: Jose Burciaga Jr. (Colorado Rapids)

2007: Diego Gutierrez (Chicago Fire)

2006: Michael Parkhurst (New England Revolution)

2005: Brian Kamler (Real Salt Lake)

2004: Chris Henderson (Colorado Rapids)

2003: Ben Olsen (D.C. United)

2002: Steve Jolley (MetroStars)

2001: Tim Howard (MetroStars)

2000: Abdul Thompson Conteh (San Jose Earthquakes)