“En mi debut con la selección mexicana contra Ecuador, el profe Herrera me manda a llamar, me da indicaciones en la línea de la cancha y me dice ‘vas a entrar por el Zorrito Herrera, quítate tu chamarra para entrar’, y me la quito y traía la camisa de entrenamiento, en ningún momento me di cuenta, no supe cómo pasó, voltea bien enojado y me dice ‘¿y tu camisa qué onda?’ y le digo ‘está allá en la banca, ahorita me la pongo antes de iniciar’.