Julián Carranza vapulea a un New York City FC que no da en la tecla

Tras 'hacer agua' jugando a tres bandas en la temporada regular, la Liga de Campeones de la Concacaf y la U.S. Open Cup, Philadelphia -ahora solo enfocado en la MLS- vuelve a mostrar por qué estuvo al más alto nivel en las dos últimas temporadas, especialmente ante el rival celeste. New York no logró ganar un solo partido contra el Union en 2022, y las cosas siguen en la misma sintonía en 2023.